Партія ОПЗЖ пройшла в одну з міських рад на Тернопільщині

Центральна виборча комісія у понеділок, 9 листопада, оприлюднила результати виборів до Почаївської міської ради.

За результатами голосування, що відбулося 25 жовтня, до Почаївської міськради пройшли 9 політичних партій: “Наш край”, “Європейська Солідарність”, “Слуга народу”, “За майбутнє”, ВО “Батьківщина”, ВО “Свобода”, “Опозиційна платформа – за життя” (ОПЗЖ), “Радикальна партія Олега Ляшка” і “Голос”.

Загалом у виборах до Почаївської міської ради брали участь 11 політичних сил, пише Тернополіс.

Найбільшу кількість голосів на виборах до Почаївської міськради здобула партія “Наш край” – 1049, на другому місці “Європейська Солідарність” – 790 голосів виборців, на третій позиції “Слуга народу” – 747 голосів.

Партію “За майбутнє” підтримали 600 почаївських виборців, ВО “Батьківщина” отримала 504 голоси, ВО “Свобода” – 484, ОПЗЖ – 321, Радикальна партія – 312 і “Голос” – 277 голосів.

Партія “Довіра” та Українська Галицька партія набрали менше 250 голосів і не подолали прохідного бар’єру.

За результатами виборів, 26 депутатських місць у Почаївській міській раді розподілилися таким чином:

“Наш край” і “Європейська Солідарність” отримали по 4 мандати, “Слуга народу”, “За майбутнє”, ВО “Батьківщина” і ВО “Свобода” – по 3 і ОПЗЖ, Радикальна партія та “Голос” матимуть по 2 депутати.

Повний список новообраних депутатів Почаївської міської ради іще не опублікований.

Втім, за даними ЦВК, відомо, що депутатами від ОПЗЖ у Почаєві обрані Валерій Зіневич, директор консалтингової групи “ДЕ-ЮРЕ” та Варвара Кухаревич, вчитель математики Міжнародного ліцею МАУП.