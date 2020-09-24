22 вересня відбулася конференція партії «Наш край» з метою висування кандидатів.

В анонсі події була відсутня інформація для журналістів про те, як пройти акредитацію. Кореспонденту видання «Точка ОПОРИ» не вдалося акредитуватися і на захід його не пустили.

В анонсі про проведення конференції Тернопільської обласної організації політичної партії «Наш край» на офіційному сайті партії було зазначено, що для висвітлення зборів Тернопільської обласної організації Політичної партії «Наш край» допуск представників ЗМІ на місце проведення заходу здійснюватиметься за попередньо складеними списками акредитованих журналістів. Інформації про те, яким чином можна пройти акредитацію не було вказано.

Представники видання «Точка ОПОРИ» телефонували на номер гарячої лінії та пресслужби партії, які були опубліковані на сайті партії. На дзвінки ніхто не відповідав. Тоді редакція видання сконтактувала з головою Тернопільської обласної партійної організації партії «Наш край» Валерієм Клименком. Коли кореспондентка запитала про умови акредитації на партійну конференцію, він сказав: «Почекайте секундочку, я зараз передзвоню». Він не перетелефонував і на наступний дзвінок кореспондентки не відповів.

22 вересня кореспондент видання «Точка ОПОРИ» прийшов на анонсовану конференцію партії «Наш край», але його не впустили. Представниця «Точки ОПОРИ» знову зателефонувала до голови Тернопільської обласної партійної організації Валерія Клименка. Він повідомив, що акредитація завершена і газета запізно звернулася. На її уточнення, що інформація про можливість потрапити на подію була відсутня і анонс не містив жодного контактного номера телефону, Клименко відповів, що він в дорозі і йому не зручно розмовляти, та поклав трубку.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 21 Виборчого кодексу України виборчий процес кожних виборів, передбачених цим Кодексом, здійснюється на засадах публічності і відкритості виборчого процесу, усіх його процедур з урахуванням обмежень, встановлених законом, належного інформування виборців та інших суб’єктів виборчого процесу. У частині 3 статті 218 Виборчого кодексу України вказано, що повідомлення про час і місце проведення зборів, конференції організації партії з метою висування кандидатів у депутати, порядок акредитації на таких зборах, конференції представників засобів масової інформації, визначений його організаторами, не пізніш як за п’ять днів до дня проведення зборів, конференції розміщується на офіційному веб-сайті організації партії, а у разі його відсутності – на офіційному веб-сайті партії.