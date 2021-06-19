Депутатська група «Довіра» вчергове фінансово долучилася до створення патріотичного фільму.

Цього разу «довірівці» допомагають тернопільському кінематографісту, добровольцю та журналісту Михайлу Ухману екранізувати художньо-документальну стрічку «Шлях поколінь».

Кіно розповідає про воїнів Української повстанської армії та Героїв сучасності. Події розгортаються у двох часових лініях – 1946 та 2015 роки. До зйомок залучено майже дві сотні акторів разом із реконструкторами.

Автор та ініціатор створення фільму Михайло Ухман каже, зйомки вже підійшли до завершення. Наразі творці стрічки приступили до монтажу.

– Ситуація змусила нас просити про матеріальну допомогу для зйомок фільму. Аби «Шлях поколінь» вийшов на екрани цієї осені, нам не вистачає 12-15 тисяч доларів. Зверталися бо багатьох, але відгукнулися одиниці. Дякую Миколі Люшняку та партії «Довіра» за допомогу. Вони вкотре нас підтримали. Я кажу до Миколи Володимировича: «Так багато людей нам відмовили, а чому Ви допомагаєте?». На що він щиро відповів: «Бо ти твориш історію. Це залишиться для наших дітей». Дякую йому за віру та допомогу. Сподіваюся, ми й надалі співпрацюватимемо у сфері патріотичного кінематографу, – наголосив Михайло Ухман.

Очільник Тернопільської обласної організації політичної партії «Довіра», народний депутат Микола Люшняк підкреслив, що підтримує українське кіно, бо сьогодні воно – на часі.

– Українське кіно — один з основних аспектів сучасної культури, які допомагають формувати національну свідомість як у молоді, так й у дорослих українців. Такі стрічки як «Шлях поколінь» є особливо цінним надбанням вітчизняного кінематографу. Цей фільм вкотре нагадає нам про важливе, а також про те, за що ми боролися й продовжуємо боротися досі, – наголосив Микола Люшняк.