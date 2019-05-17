Приведення до присяги новообраного президента Володимира Зеленського відбудеться 20 травня.

Відповідний проект постанови Віталія Купрія на засіданні 16 травня підтримали 315 нардепів, хоча загалом розглядали кілька пропозицій, пише Українська правда.

“Ми прийняли рішення щодо проведення урочистого засідання Верховної Ради, присвяченого складанню присяги на вірність народу України новообраним президентом Зеленським 20 травня о 10 ранку”, – сказав спікер ВР Андрій Парубій.

Парламентарі розглядали сім проектів постанов, три з яких пропонували провести інавгурацію 19 травня, інші – 17 травня, 20 травня, 26 травня та 28 травня.

Під час обговорення один з авторів проекту постанови про дату інавгурації 28 травня Андрій Тетерук відкликав свій проект.

Голосували за кожну постанову у порядку їх подання.

Перші дві постанови №10270 (інавгурація 19 травня, об 11:00) авторства Сергія Міщенка та №10270-1 (19 травня, 10:00) авторства Віктора Балоги не набрали необхідної підтримкм нардепів.

Третім голосували проект постанови №10270-2 авторства Віталія Купрія, який пропонував проводити інавгурацію 20 травня о 10 ранку. Це рішення підтримали 315 парламентарів.