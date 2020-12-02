Жителя м. Скалат, який завдав тілесних ушкоджень ножем двом потерпілим, засуджено до 7 років 6 місяців позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Вироком Збаразького районного суду раніше судимого жителя м. Скалат визнано винним за ч. 2 ст. 121, ч. 4 ст. 296 КК України й засуджено до 7 років 6 місяців позбавлення волі. Процесуальне керівництво і підтримання публічного обвинувачення забезпечувала Тернопільська обласна прокуратура.

Прокурор довів у суді, що 25 лютого 2015 року між обвинуваченим та 2 місцевими жителями виникла сварка щодо неправильно припаркованого автомобіля поблизу магазину у м. Скалат. Обвинувачений, який мав при собі ножа, умисно вдарив ним у живіт одного із учасників конфлікту. Коли товариш потерпілого, нахилився і спробував допомогти пораненому, нападник завдав удару ножем і йому. Обидва чоловіки тривалий час лікували травми у медичних закладах.

За позовами прокурора засуджений має відшкодувати витрати державі за стаціонарне лікування потерпілих від злочину, а також сплатити їм 825 тис грн моральної шкоди.