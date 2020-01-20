Вночі, 18 січня, патрульні отримали повідомлення від заявниці, про те, що вона стала очевидцем того, як на вулиці Замковій, водій автомобіля Daewoo здійснив наїзд на паркан та залишив місце пригоди. Небайдужа громадянка також зазначили, що в автівці знаходились молоді люди, ймовірно, в нетверезому стані.

Не гаючи ні хвилини, поліцейські взялись розшукувати правопорушника. Завдяки злагодженим та своєчасним діям патрульних, вдалося виявити та зупинити зазначений транспортний засіб, який рухався вулицею Старий Ринок та мав характерні механічні пошкодження.

В ході спілкування з 19-річним водієм, патрульні виявили в нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Інспектори запропонували чоловікові пройти огляд на стан сп’яніння за допомогою алкотесту Драгер чи в найближчому медичному закладі, на що громадянин відмовився.

Охоронці порядку склали на водія протокол за ч.1 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом в стані сп’яніння), ст.124 КупАП (порушення ПДР України, що стало причиною ДТП) та за ст. 122-4 КУпАП (залишення місця автопригоди), а транспортний засіб помістили на арешт майданчик. Про це повідомили у патрульній поліції.