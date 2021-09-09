На сьогодні букмекерська контора Паріматч є одним з лідерів ринку. Компанія своїм клієнтам пропоную велику сітку спортивних подій з різноманіттям можливих завершень. Крім того, інтерес користувачів підігрівається не лише привабливими коефіцієнтами, а й постійним проведенням різних акцій. Перші бонуси можна отримати уже при реєстрації. І як це зробити, поговоримо в сьогоднішній статті.

Які умови для отримання бонусу при реєстрації

В акції беруть участь усі нові користувачі Щоб отримати бонус 2500 грн переходь за посиланням https://gorilla.in.ua/uk/obzor/registratsiya та реєструйся.

. Але, щоб отримати привітальний бонус, треба виконати кілька умов:

Акція доступна тільки для нових користувачів. Якщо ви хочете зареєструвати новий акаунт, але у вас вже є інший, то повторна реєстрація з метою отримати бонуси не пройде. Облікові записи будуть заблоковані за порушення правил чесної гри. Умова про один акаунт на людину прописана в умовах компанії. Але ще й інше обмеження. Справа в том, що бонус можна отримати лише раз на один телефон, пошту чи IP, так само як і на одну сім’ю. Використання промок оду. Хоч як такої конусної комбінації немає, але вона вшита в реєстраційне посилання. Переходячи за ним, ви не тільки підтверджуєте адресу електронної пошти, але й використовуєте промок од. Заповнення особистої інформації. Перш ніж поповнити рахунок і перейти до ставок, насамперед треба заповнити поля в особистому кабінеті з персональними даними в тому числі знадобиться підтвердити телефонний номер, який було вказано при реєстрації. Поповнення рахунку. Впродовж тижня з моменту реєстрації баттер повинен поповнити ігровий рахунок. Завдяки бонусу можна подвоїти цю суму, адже він складає 100% від поповнення. Одначе Парі Матч обмежив максимальну кількість бонусів. Новий користувач не зможе отримати більше 2500 гривень у подарунок. Також є мінімальна сума поповнення – 100 гривень. Бонусні кошти будуть зараховані впродовж однієї доби.

При реєстрації можна обрати лише одну з запропонованих валют. При цьому і бонус буде нарахований у відповідній валюті. Але гравцям з України, актуальним варіантом залишаються гривні.

Відіграш бонусів

Ми вже розглянули, як отримати бонус Паріматч при реєстрації нового гравця. Але, щоб мати змогу вивести кошти, їх знадобиться ще відіграти. Робити це треба за допомогою ставок на спортивні події. Але для цього вони повинні виконувати наступні критерії:

Мінімальний коефіцієнт ставки не може бути нижчим за 1,5. Тут неважливо це одиничний ординар чи експрес з декількох подій. Так само немає значення це лайв чи пре матч.

Ставка повинна відповідати кількості бонусів.

У відіграш йдуть лише виграшні та програшні купони. А от повернення з коефіцієнтом 1 один не враховуються, навіть якщо початковий коефіцієнт перевищував 1,5.

На відігрівання бонусу баттеру дається тиждень. Якщо час сплив, а бонус не був відіграний, то кошти списуються з рахунку. Також слід зауважити, що бонусні кошти не можна використовувати в казино. Також буде неможливо вивести кошти в період дії акції. Дізнатися як виконати вхід в Парі Матч https://gorilla.in.ua/uk/obzor/vhod з мобільної версії або повної в Україні.

Особливі умови привітального бонусу

Якщо користувач вивів з рахунку гроші до того моменту як бонус було зараховано, то контора його і не буде надавати. Адже це не без депозитна акція, і спроба обдурити букмекера закінчиться невдачею.

Якщо частину коштів з ігрового рахунку буде переведено в казино, то контора може забрати частину бонусів. Тому перш ніж робити перерахування, краще звернутися у техпідтримку за консультацією.

Від участі в акції можна відмовитись, але це можна зробити лише під час реєстрації. А щоб вивести гроші з рахунку, знадобиться верифікація особистості. Для цього знадобиться фото паспорта.