Через місяць завершиться навчальний рік. З другої декади травня і до середини травня триватиме зовнішнє незалежне оцінювання. А на початку липня буде випускний.

У якому форматі проходитимуть останні дзвоники і випускний у кожній школі вирішуватимуть самостійно, усі заходи проводитимуть з дотриманням протиепідемічних вимог. А от традиційного «Параду випускників» цьогоріч не планують.

Про це у прямому ефірі програми «Наш місто Тернопіль» сьомого травня розповів міський голова Сергій Надал.

– Є рекомендації МОН провести останні дзвоники 8 червня, – сказав Сергій Надал, міський голова. – Випускний попередньо запланований на 2 липня. Стосовно загальноміського «Свята випускника», то враховуючи ситуацію із захворюваністю його швидше всього у вигляді загальноміської ходи центром Тернополя не буде в цьому році. В якому форматі будуть останні дзвоник і випускні кожна школа буде приймати своє рішення, але наголошую, що це буде в межах діючих карантинних обмежень. До цього потрібно всім готуватися, не думаю, що за місяць настільки покращиться ситуація, що хвороба зникне і можна бути спокійним. ЗНО триватиме у навчальних закладах з 21 травня до 15 червня, до 30 червня випускники отримають результати ЗНО і тому лише 2 липня буде випускний.

Поточна ситуація із захворюваністю на коронавірус у галузі освіти не погіршилася, незважаючи на те, що всі учні вже навчаються у звичному режимі. За словами міського голови, тиждень тому хворіло 12 педагогів і 19 учнів, станом на 7 травня було хворих 10 вчителів і 14 учнів. Два класи перебувають на дистанційному навчанні: в школі-ліцеї №6 та школі-ліцеї №11. Якщо батьки бачать загрозу або переживають за здоров’я дітей під час їх перебування у школі, то вони можуть перевести дитину на дистанційне навчання. Для цього необхідно написати заяву на ім’я директора школи.

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