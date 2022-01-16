«Нова радість стала» – парад вертепів та коляду організували на Театральному майдані Тернополя. Спостерігати за видовищним дійством могли всі охочі.

Цьогоріч у Різдвяному дійстві взяли участь колективи з об’єднаних територіальних громад краю. Вони зібралися на одній сцені, щоб показати якими талантами та вертепами багата Тернопільщина. На Театральному майдані лунають колядки, щедрівки, а на головних вулицях міста можна побачити видовищний парад вертепів.

“Ми приїхали з Борщева. Беремо участь у таких вертепах не вперше. Проте цього року атмосфера тут дуже особлива. Ми підготували кілька оригінальних колядок і невеличку виставу. За реакцією глядачів зрозуміли, що їм сподобалося. Хочеться, щоб такі події в нас відбувалися частіше”, – каже житель Борщева Іван Борчук.

Додамо, обласне свято зимового календарно-обрядового фольклору «Нова радість стала» проводять на Тернопільщині проводять понад тридцять років поспіль. Цьогоріч до свята долучилося кілька десятків творчих колективів.