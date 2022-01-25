Парад вертепів серед дитячих і молодіжних колективів організували у Тернополі. Дівчата і хлопці виконували популярні колядки, а також представили театралізовані постановки.

Десятки колективів з Тернополя та області представили незабутнє театралізоване дійство та історію, що оживає через тисячоліття. Парад вертепів відбувся в торгово-розважальному центрі міста. Тут зібралися творчі колективи з різних куточків краю.

“Ми готувалися до вертепу майже пів року. Спочатку обирали оригінальні постановки, потім готували сценарій, вивчали колядки, багато репетирували. І врешті були готові поділитися цією історією зі всіма. Сподіваємося, що порадували приємними емоціями. Хотілося, щоб люди пам’ятали важливу неймовірну історію народження Ісуса Христа”, – розповідає керівниця творчого колективу Ольга Кушнірук.

У репертуарі колективів — нові цікаві обробки та колядки на сучасний лад. Також організатори дійства підготували конкурси та подарунки для учасників і переможців.