На Микулинецькому кладовищі почали облаштовувати військовий цвинтар «Пантеон Героїв». Зокрема встановлювати пам’ятні знаки.

Створення «Пантеону Героїв Тернополя» підтримали рідні загиблих воїнів. Матері, дружини, діти – щодня на могилах своїх рідних. «Пантеон Героїв Тернополя» буде гідним місцем для вшанування пам’яті наших захисників.

Ініціатива родин загиблих Героїв

Положення про «Пантеон героїв Тернополя» затвердили на засіданні виконавчого комітету. Облаштовують його на Микулинецькому кладовищі. Там хоронять Героїв, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, забезпечували виконання службових обов’язків та присяги на вірність Українському народу.

«Впродовж півроку ми зустрічалися з родинами загиблих захисників та обговорювали, яким має бути Пантеон Героїв. Це буде не просто кладовище, а комплекс поховань, в тому числі з тими, які були здійсненні з 2014 року. При проектуванні ми врахували думки та побажання щодо зовнішнього вигляду та окремих елементів пантеону, які надавали родичі загиблих. Він буде витриманий в єдиному стилі, з алеями, з однаковими пам’ятниками з одного матеріалу. Пантеон Героїв – це наша історична пам’ять, без неї нації не буває. Хочемо бути – маємо пам’ятати і вшановувати», – розповів міський голова Тернополя Сергій Надал.

Все про «Пантеон Героїв»

Проєкт «Пантеон Героїв» розробили авторитетні у громаді архітектори. Зокрема до розробки проєкту була залучена відома тернопільська волонтерка, графічний дизайнер Дарця Веретюк.

«Ми вивчили досвід меморіалів західних країн. Консультувалися з нашими військовими, з капеланами, з священиками. Використавши всі ці напрацювання, було вирішено створювати «Пантеон Героїв» з уніфікованими могилами. Це загальносвітова практика військових цвинтарів», – пояснила Дарця Веретюк.

Відповідно до прийнятого Положення, кожна намогильна споруда складатиметься із пам’ятника, постаменту та намогильної плити. Пам’ятник є у формі мальтійського хреста, інші елементи намогильної споруди прямокутної форми виготовлені з природного каменю, завтовшки не менш як 30 сантиметрів. На лицьовій поверхні пам’ятника карбується портрет загиблого виготовлений з фото-скла чорно-білих кольорів, дата його народження і смерті, прізвище, власне ім’я, по батькові, військове звання, а також за бажанням можуть карбуватися нагороди.