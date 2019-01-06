“Пані Уляна” провела обряд “очищення” гаманців тернополян від 750 тисяч гривень
Аферистка зі столиці заволоділа грошима довірливих громадян.
Поліція Тернопільщини затримала шахрайку, яка, представляючись пані Уляною, під виглядом ворожки проводила якісь “обряди очищення”. В результаті маніпуляцій дами яка, ймовірно, володіє гіпнозом, жителі обласного центру позбулися власних заощаджень. Про це повідомляє Нарком.
У поліцію звернулося три жертви “пані Уляни”, які втратили гроші і золота на загальну суму близько 750 тисяч гривень. У слідства є підстави вважати, що потерпілих може бути більше, але вони з якихось причин не зверталися поки в правоохоронні органи.
Відомо, що шахрайка, що представляється Уляною, проживає в столиці – у неї є будинок і земельна ділянка в Києві, які поки так і не арештовані, оскільки потерпілі ще не подали позови про відшкодування завданих ним збитків.
За шахрайство у великих розмірах “пані Уляні” загрожує від трьох до восьми років в’язниці.
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