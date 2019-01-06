“Пані Уляна” провела обряд “очищення” гаманців тернополян від 750 тисяч гривень

06/01/2019 Розмір тексту:

Аферистка зі столиці заволоділа грошима довірливих громадян.

Поліція Тернопільщини затримала шахрайку, яка, представляючись пані Уляною, під виглядом ворожки проводила якісь “обряди очищення”. В результаті маніпуляцій дами яка, ймовірно, володіє гіпнозом, жителі обласного центру позбулися власних заощаджень. Про це повідомляє Нарком.

У поліцію звернулося три жертви “пані Уляни”, які втратили гроші і золота на загальну суму близько 750 тисяч гривень. У слідства є підстави вважати, що потерпілих може бути більше, але вони з якихось причин не зверталися поки в правоохоронні органи.

Відомо, що шахрайка, що представляється Уляною, проживає в столиці – у неї є будинок і земельна ділянка в Києві, які поки так і не арештовані, оскільки потерпілі ще не подали позови про відшкодування завданих ним збитків.

За шахрайство у великих розмірах “пані Уляні” загрожує від трьох до восьми років в’язниці.