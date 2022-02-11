Світ

Всі варіанти

“Німеччина не повинна постачати зброю Києву, поки тривають дипломатичні зусилля щодо врегулювання конфлікту між Україною та Росією”, – заявив заступник голови парламентської фракції Вільної демократичної партії Александер Ламбсдорф. Депутат Бундестагу наголосив, що на випадок військової агресії щодо України розглядаються “всі варіанти”. “Ми підтримуємо збройні сили України нелетальними компонентами, надаємо допомогу економіці, відкриваємо наші ринки в Європейському Союзі для українських товарів. Робиться багато чого, і ми допомагаємо Україні, як можемо”, – зазначив він. За його словами, якщо українці хочуть придбати зброю, вони знають де це можна зробити. Ламбсдорф додав, що на даному етапі йдеться насамперед про переговорний процес, і в дипломатичній сфері залишається ще багато варіантів, які варто розглянути. Зокрема, у рамках ООН необхідно винести конфлікт із РФ на обговорення не Ради Безпеки, а Генеральної Асамблеї, оскільки там Росія не має права вето.

Пілотний проект

Шведська компанія Corvid Cleaning запустила програму навчання ворон навику збирати з міських вулиць дрібне сміття, зокрема недопалки, та обмінювати його на їжу. Експертам потрібно навчити птахів збирати сміття та складати його у спеціальний автомат, який видаватиме їм корм. Це здається цілком реальною справою, враховуючи кмітливість цих птахів – ну справді, не всі ж вони роззяви, що сидять на гілці з шматком сиру в дзьобі. “Ворон легше навчити, і є висока ймовірність того, що вони навчатимуться один в одного. Першим містом, де впровадять пілотний проект, стане Седертельє, розташований неподалік Стокгольма. За попередніми оцінками, місцева влада може на 75% скоротити витрати на прибирання вулиць. За даними Corvid Cleaning, щороку на вулицях Швеції місцеві жителі залишають більше мільярда недопалків, що становить 62% від частки всього сміття. Цікаво б зробити такий підрахунок в Україні, а заразом – і використати шведський досвід. Ворон у нас вистачає. Як і нехлюїв, які залюбки смітять будь-де…

Фінал пандемії

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Втішає українців майбутнім спадом епідемії Covid-19 (ще недовго – якихось пару тижнів!) не лише рідний глава МОЗ Віктор Ляшко – знайшлися для нас і для всіх європейців світу слова розради і в директора Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я Ганса Клюге. На його думку, після стрімкого розповсюдження штаму Omicron пандемія може піти у Європі на спад. “Імовірно, що Європа вже рухається до якогось варіанту фіналу пандемії. Ми очікуємо, що настане період затишшя, перш ніж Covid-19 повернеться до кінця року, але зовсім не обов’язково, що повернеться у вигляді пандемії. Після того як нинішній сплеск Omicron, що охопив Європу, вщухне, протягом кількох тижнів і місяців з’явиться глобальний імунітет – чи то завдяки вакцині, чи через імунітет від інфекції, а також через зниження сезонності”, – сказав Клюге. Шановний Herr Dirtektor говорить так, що його вустами мед би пити, але чи так все буде, як він прогнозує?

Україна

Деякі запитання щодо протоколу

Нещодавній візит в Україну очільника Туреччини Реджнпа Ердогана, як повідомляється, викликав деякі запитання стосовно протоколу. Президента і його дружину зустрічали в аеропорту хлібом і сіллю, чого з якихось причин не удостоївся раніше прем’єр Великобританії Борис Джонсон. До Маріїнського палацу кортеж з турецькими гостями прибув дещо раніше, ніж їх очікували, тому при вході їх не зустріли Володимир і Олена Зеленські. Ердогану з дружиною довелося заходити в палац самим. Можливо, церемонію зустрічі двох президентів і традиційне рукостискання перенесли всередину палацу через несприятливі погодні умови? Втім, через кілька хвилин обидва президенти разом з дружинами вийшли на ганок палацу, де звучали гімни України і Туреччини. З військовослужбовцями почесного караулу, вишикуваного на честь його прибуття, турецький президент, до речі, привітався цілком членороздільним і зрозумілим “Слава Україні!”…

Застава для його честі

Судді Вищого антикорупційного суду призначили обвинуваченому в корупції екс-судді Дніпровського райсуду Києва Миколі Чаусу 717 900 гривень застави. Раніше Його честь перебував під цілодобовим домашнім арештом, який йому призначили ще у серпні минулого року. В останньому рішенні суду щодо продовження цього запобіжного заходу вказано, що за законами України, загальний строк домашнього арешту не може бути більшим, ніж 6 місяців. Прокурор ініціювала зміну домашнього арешту на тримання під вартою, але суд задовольнив клопотання лише частково і призначив Чаусу заставу. Крім неї, на нього покладено ще ряд обов’язків. Зокрема, він повинен утримуватися від спілкування зі свідками, здати паспорт та носити електронний браслет. Заставу Чаус зобов’язаний внести найближчим часом. Сума ніби й не дуже маленька, але, може, на знаменитому городі, на якому викопували слоїки з зеленою валютою, ще щось збереглося?

Тернопілля

Образливе порівняння

В рамках міжнародної інтеграції Тернопілля зміцнює зв’язки з іншими країнам і полюбляє приймати делегації з-за кордону. Чи то з країн Балтії, чи з Сенегалу – немає значення, аби лиш приїжджали й потім розповідали в себе вдома, який файний отой Тернопіль. А тут он археологи з німецького Франкфурта зголосилися реконструювати обличчя за черепом, що належав людині, яка проживала на території нашого краю аж 3 тисячоліття тому. Цікаво, на кого воно буде схоже? Можливо, на знайомого бідолашної жінки, до якої викликали швидку через те, що той огрів її дерев’яною палицею? А, може, скидатиметься воно на фізіономії кількох “бикуватих” створінь, які поцупили в магазині в центрі міста пляшку сувенірного алкоголю? Чи для нашого невідомого далекого пращура порівняння з цими його нащадками було б образливим? Та годі про усілякі девіантні прояви – що називається, на носі 14 лютого, День закоханих і заразом – приурочений до нього традиційний забіг аж на 5 км. Така дистанція, подолана задля коханої людини – це, зрештою, не так вже й багато. Але, трапляється, оте кохання минає, залишаючи по собі наслідки, і від стягнення аліментів доводиться бігати значно довше…