Заходи із відзначення 150-річчя з часу створення Наукового товариства імені Тараса Шевченка пройшли у Тернополі.

Біля Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки відкрили пам’ятний знак, а через кілька днів у цій же бібліотеці пройшло спеціальне погашення марки і конверта «З нагоди 150-річчя від дня створення Наукового товариства імені Шевченка».

Пам’ятний знак – це гранітна плита, на якій викарбували імена та прізвища дійсних членів Наукового товариства імені Тараса Шевченка, які є уродженцями Тернопільської області й були обрані в організацію до 1940-го року. Це психологи, політичні діячі, філологи, історики, письменники, мовознавці, фольклористи, педагоги, краєзнавці, винахідники тощо. Загалом у камені зафіксували 34 науковців. Як повідомили у ТОУНБ, авторами монумента є завідувачка кафедри образотворчого мистецтва та дизайну ТНПУ Марія Маркович та народний художник, професор кафедри Роман Вільгушинський. Встановили пам’ятний знак за кошти меценатів і членів Тернопільського осередку НТШ.

Спецпогашення марки і конверта відбулося 11 грудня. Під час цієї події Голова Тернопільського осередку НТШ, академік Михайло Андрейчин зауважив, що 23 грудня 1873 року у Львові створили Літературне товариство імені Тараса Шевченка. А через 19 років його реорганізували в Наукове товариство імені Шевченка.

Дизайн конверта та марки з нагоди пам’ятної дати створив тернопільський художник Олег Кіналь.

– Робота над цим проектом була для мене особливим викликом та захоплюючим творчим процесом, – розповів Олег Кіналь. – У своїх ілюстраціях я старався відобразити не лише історію та досягнення товариства, але й виразити його дух, тепло та відданість ідеям науки та культури. Мені було важливо, щоб моя робота віддзеркалювала не лише минуле, а й майбутнє, яке будується на цих важливих цінностях.

Фото із сайту ТМР та сторінки ТОУНБ у фейсбуці