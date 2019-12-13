Сьогоднішня, згідно із забобонами багатьох людей, нещаслива дата – 13 грудня – п’ятнадцять років тому стала днем найбільшого успіху українського футболу, хоча і з, так би мовити, явним персональним підтекстом.

Саме того дня, 13 грудня 2004 р., форвард “Мілана” і збірної України Андрій Шевченко виграв “Золотий м’яч” найкращого футболіста Європи. У голосуванні він тоді на досить солідну кількість очок випередив португальця Деку і бразильського віртуоза Роналдіньйо. Останній, щоправда, через рік “реваншувався”…

Той рік для Шевченка, передусім, напрочуд вдало склався у “Мілані”, з яким він переміг у Серії А і з 24 голами став кращим бомбардиром турніру, випередивши таких знаних голеадорів, як Джилардіно, Тотті, Адріано, Трезеге… На Євро-2004 збірна України не виступала, але восени, у відборі до Кубку світу-2006, Шевченко двома ефектними голами у виїзному матчі проти збірної Туреччини значною мірою визначив сприятливий для збірної України підсумок кваліфікаційного турніру й остаточно схилив на свій бік симпатії тих, від кого залежав вибір лауреата “Золотого м’яча-2004”. Так, у його здобутті вагому роль відіграв успішний виступ Андрія за “Мілан”, але не слід забувати, що в італійський клуб він перейшов уже знаним у Європі майстром, автором пам’ятних голів у баталіях Ліги чемпіонів у ворота “Барселони”, “Реала”, “Баварії” та бажаною трансферною ціллю для багатьох європейських грандів. Огранував його непересічний талант в “Динамо” Валерій Лобановський, тому й так хвилююче виглядав прихід учня з Кубком чемпіонів, а потім – і з “Золотим м’ячем” до пам’ятника вчителю тоді ще на стадіоні “Динамо”…

Україна дала європейському футболу трьох володарів “Золотого м’яча”: Олега Блохіна (1975 р.), Ігоря Беланова (1986 р.) і Андрія Шевченка (2004 р.). Коли ця трійця іноді збиралася разом, одразу ж виринав з пам’яті і “супергол” Блохіна у ворота “Баварії”, і удар Беланова у “дев’ятку” в супердраматичному матчі Мундіалю-1986 СРСР – Бельгія, і “хет-трик” Шевченка “Барселоні” вкупі з “дуплетом” “Реалу” і “Баварії”… Усі троє – гордість України, та все ж майже одразу виникає напівжартівлива думка: невже Бог справді любить саме трійцю? Може, приміром, число “4” теж йому до вподоби? Де ти, кандидате на місце на фото поруч із Олегом, Ігорем і Андрієм? Уже щосили копаєш справжній м’яч чи лише бавишся з дитячим?

Ігор Дуда