Останній дзвоник для школярів Тернопільщини пролунав 31 травня. Свій завершальний етап шкільного життя урочистою лінійкою відзначили й у ЗОШ І-ІІІ ступенів смт Гусятин Тернопільської області.

В останній день весни шкільне подвір’я цього навчального закладу згуртувало учнів, вчителів, а також чимало гостей. Батьки, духовенство, представники влади прийшли на урочисту лінійку, аби розділити із школярами радісну мить. Привітав учнів Гусятинської ЗОШ й народний депутат Микола Люшняк. Він наголосив на тому, що створення комфортних умов у навчальних закладах – запорука якісної освіти.

– Саме тут ви вперше стали на стежину дорослого життя, написали першу букву та цифру. Можливо, й тут зустріли своє перше кохання, перші сльози радості та суму. Сьогодні ви усі стаєте дорослими й відповідальними, але завжди повинні залишити ці стіни у пам’яті. Останній дзвоник – важливий день не лише для випускників, але й для всіх інших школярів, які стали на рік дорослішими та розумнішими. Бажаю вам добробуту й мудрих рішень. Пам’ятайте, що фундаментальні цінності в нашій державі вже закладені. Є українська мова, відбувся процес декомунізації. Зараз залишається лише розбудовувати економічно сильну країну. Днями я був на нараді у Прем’єр-міністра України. Я пояснив йому, що не можу їхати вітати школярів у навчальні заклади, де старі вікна, а асфальт ще з радянських часів. Володимир Борисович пообіцяв мені, що упродовж тижня виділить мінімум мільйон гривень. Так, новий навчальний рік, сподіваюсь, ми розпочнемо вже з новими віконними блоками, можливо, навіть й з оновленим шкільним подвір’ям. Дуже важливо створити комфортні умови для навчання, адже школярі мають виростати освіченими українцями, які дуже потрібні нашій державі, – звернувся до учнів Микола Люшняк.