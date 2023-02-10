Вечір пам’яті і презентація виставки живопису і графіки Антіна Малюци «Життя, присвячене мистецтву» відбулися у Тернопільському обласному художньому музеї.

Приурочили захід до 115-ї річниці від дня народження митця. До експозиції увійшли твори із фондів обласних художнього і краєзнавчого музеїв.

– Антін Малюца – графік і живописець, мистецтвознавець, критик, публіцист, культурний діяч, уродженець села Токи на Тернопільщині, – розповіла Ольга Ваврик, заступник директора ТОХМ. – В Україні він здобув початкову і фахову освіту, тут відбулося його мистецьке становлення, але, на жаль, через перипетії Другої Світової війни, митець змушений був залишити Батьківщину і виїхати за кордон. Там, переборюючи життєві труднощі і виклики долі, зайняв достойне місце серед мистців української діаспори, не переставав щиро, усіма своїми талантами працювати для України.

Вшанувати пам’ять художника та дізнатися про його творчість прийшли студенти кафедри образотворчого мистецтва та дизайну ТНПУ. З доповідями про життя і творчість мистця виступили працівники художнього музею: Ольга Ваврик – заступник директора, Наталія Піщев – головний зберігач, Вікторія Козловська – старша наукова співробітниця, Оксана Мацьків – провідна наукова співробітниця ТОХМ. Про фонд Антіна Малюци в Тернопільському обласному краєзнавчому музеї розповіла головний зберігач фондів Ірина Ленчук.

У колекції художнього музею зберігаються ранні картини і графічні аркуші 1925—1943 років авторства Антіна Малюци. Серед них є роботи «Вежі. Львів» (1930-ті), «Краєвид. Село Пальчинці» (1927), «Пресвятая Богородиця» (ескіз для стінопису, 1930-ті) та інші. Твори художника також виставлені у постійній експозиції у третій секції залу українського мистецтва 18-21 століття.

Виставка живопису і графіки «Життя, присвячене мистецтву» у художньому музеї діятиме до 2 березня.

Фото Наталі Огінської