Колегія суддів Тернопільського апеляційного суду розглянула цивільну справу за апеляційною скаргою Андрія П. на рішення Збаразького районного суду від 31 травня 2022 року.

Цим рішенням з нього стягнуто 8 тис. грн матеріальних збитків, завданих адміністративним правопорушенням – палінням сухої рослинності, що призвело до загибелі зайця русака, пише тижневик “Номер один“.

Відповідно до матеріалів цивільної справи, 5 квітня 2020 року Андрій П., не маючи належного дозволу, підпалив суху рослинність на пасовищі неподалік с. Грицівці Збаразького району, внаслідок чого загинув заєць русак. Тобто, чоловік скоїв адміністративні правопорушення, передбачені ч.1 ст. 77-1 (самовільне випалювання рослинності або її залишків), ч.1 ст. 87 (порушення вимог щодо охорони середовища перебування і шляхів міграції, переселення, акліматизації та схрещування диких тварин) КУпАП, про що 6 квітня 2020 року Державною екологічною інспекцією у Тернопільській області складено протокол. Постановою Держекоінспекції від 21 квітня 2020 року Андрія П. визнано винним у вчиненні вказаних адміністративних правопорушень і накладено адміністративне стягнення у вигляду штрафу в розмірі 600 грн. Відповідач постанову не оскаржив та оплатив штраф.

Однак, відповідно до “Такс для обчислення розміру відшкодування збитків, завданих унаслідок порушення законодавства в галузі мисливського господарства та полювання (крім видів, занесених до Червоної книги України)”, затверджених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства екології та природних ресурсів України від 19 червня 2017 року за №301/222, збитки за знищення зайця русака становлять 8 тис. грн. Таким чином, порушивши вимоги щодо охорони середовища перебування диких тварин, відповідач, завдав державному мисливському фонду збитки в розмірі 8 тис. грн. У зв’язку з чим Тернопільська обласна організація українського товариства мисливців та рибалок (надалі ТОО УТМР) звернулась до суду із позовом до Андрія П. та просила стягнути з відповідача 8 тис грн. матеріальних збитків. Суд першої інстанції позов задовольнив.

Не погодившись із судовим рішення, Андрій П. подав апеляційну скаргу та просив у позові ТОО УТМР відмовити в повному обсязі та стягнути з ТОО УТМР понесені ним витрати, насамперед за послуги захисника.

За результатом апеляційного розгляду колегія суддів Тернопільського апеляційного суду прийшла до висновку, що суд першої інстанції виніс законне та обґрунтоване рішення, яке узгоджувалось із нормами процесуального права, і підстав для його скасування немає. З цих підстав колегія суддів Тернопільського апеляційного суду апеляційну скаргу Андрія П. залишила без задоволення, а рішення Збаразького районного суду від 31 травня 2022 року – без змін, повідомляє пресслужба Тернопільського апеляційного суду.

Джерело: Тижневик “Номер один”