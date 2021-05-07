Поблизу міста Шумськ рятувальники, спільно з лісниками та місцевим населенням, вберегли від вогню лісовий масив, площею 47,7 га. На місці події затримали палія – 62-річного чоловіка, який мало не спричинив масштабної пожежі.

Навесні вогнеборці Тернопільщини чи не щодня виїжджають на гасіння пожеж у природних екосистемах. За відсутності опадів кількість займань значно зростає. З початку 2021 року в області вже зафіксовано 258 таких пожеж на площі понад 223 га. Попри заборону та численні застереження щодо спалювання сміття та сухої рослинності, деякі громадяни продовжують нехтувати заходами безпеки. І це часто призводить до пожеж на відкритих територіях та у лісових насадженнях.

Випадок трапився на Шумщині. 5 травня о 16:51 на номер екстреного виклику «101» надійшло повідомлення про горіння сухої трави на відкритій території, поблизу Шумська Шумської ТГ Кременецького району. Пожежа перекинулась на прилеглий лісовий масив. До місця події негайно вирушив черговий караул 16-ї державної пожежно-рятувальної частини. Разом з рятувальниками боролися з вогнем працівники лісництва та місцеві жителі. О 17:30 спільними зусиллями локалізували полум’я на площі 0,3 га, а о 17:43 пожежу загасили. Під час гасіння вдалось врятувати лісовий масив на площі 47,7 га.

Вогнем знищено суху траву на площі 0,15 га та на такій же території пошкоджено стовбури соснових дерев.

Ймовірна причина виникнення пожежі – підпал. На місці події співробітники Шумського комунального спеціалізованого лісогосподарського та мисливського підприємства «Волинь» Шумської міської ради, у власності якого перебуває лісовий масив, затримали палія, 62-річного місцевого мешканця. За попередньою інформацією, чоловік спалював сухе бадилля на присадибній ділянці. Внаслідок поривів вітру вогонь вийшов з-під контролю та швидко розповсюдився в напрямку лісу. Наразі стосовного підозрюваного триває слідство.

Оскільки ризик виникнення пожеж в екосистемах є високим, рятувальники закликають громадян відмовитись від практики випалювання сухої рослинності. Особливо – поблизу лісових масивів і торфовиськ, біля житлового сектора та ліній електропередач. Це може призвести не лише до масштабних пожеж. Вогонь знищує насіння і коріння живих рослин, пошкоджує нижні частини дерев і кущів, руйнує гумус. Також гинуть рослини, комахи, молодняк звірів і птахів. Через випал сухої трави може зайнятися торф, гасіння якого, через глибину його залягання, триває доволі довго, а дим відповідно весь цей час буде отруювати повітря, яким дихаємо.

За лічені хвилини вогонь може знищити цілі гектари лісових насаджень, що вирощувалися десятиріччями. А причиною цьому стає лише один сірник, запалений, щоб спалити суху траву…

Реальних прикладів такого недбальства та безвідповідальності безліч, проте чомусь дехто не зважає на це та не задумується про наслідки. А такі наслідки можуть бути і для паліїв – як адміністративні, так і кримінальні.

Якщо ви помітили пожежу, негайно телефонуйте за номером «101», а якщо помітили людину, причетну до загоряння, викликайте представників поліції за номером «102».