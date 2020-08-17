Сусідські чвари закінчилися для 44-річної жительки села Лідихів лікарняним ліжком, а для її кривдника кримінальним провадженням.

Відомості за фактом умисного нанесення середньої тяжкості тілесних ушкоджень слідчі Кременецького відділу поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо 58-річного жителя села Лідихів.

До поліцейських надійшло повідомлення від медиків Почаївської лікарні про те, що бригадою швидкої допомоги до них доправлено 44-річну пацієнтку з травмою голови. Жінку одразу госпіталізували в реанімацію.

Як встановили поліцейські, травму жінці завдав її сусід під час сварки. Зі слів матері потерпілої, він жбурнув дерев’яну палицю доньці в голову і та втратила свідомість.

Правоохоронці встановлюють обставини злочину.