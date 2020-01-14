Через ГРВІ, грип і пневмонію у лікарнях області переповнені палати. Чимало жителів краю лікується вдома, – зазначають в обласному лабораторному центрі. Втім, офіційно кількість хворих нижча епідемічного рівня.

Діагноз грипу А підтвердили у жительки Тернополя, – повідомила в.о. директора обласного лабораторного центру Оксана Чайчук. Наразі на стаціонарному лікуванні перебуває 36 хворих з пневмоніями. «Показник захворюваності на грип і ГРВІ становить на рівні 64,6%. Громадськість хворіє, але реєстрації немає. Оскільки хворі спочатку намагаються лікуватися у домашніх умовах. Рекомендуємо не самолікуватися, а звертатися за допомогою до лікарів. Оскільки грип небезпечний наслідками».

Лікарі наголошують: попри низький поріг захворюваності відмічається високий поріг госпіталізації. Переважно хворі потрапляють до стаціонару на 5 – 7 день захворювання, що ускладнює процес лікування. Відтак при перших ознаках хвороби радять не зволікати, а звертатися до фахівців.

Додамо, в області створили оперативний штаб, який визначатиме потенційну загрозу поширення пневмонії.

Софія Романська