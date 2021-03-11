Тернопільщина отримала 1266 оновлених “Пакунків малюка”.

Про це повідомила директорка департаменту соціального захисту населення області Наталія Найчук. Вони розподілені між усіма пологовими відділеннями краю.

Батьки новонароджених дітей на Тернопільщині зможуть обирати: отримувати “Пакунок малюка” чи грошову компенсацію. Наразі є близько тисячі звернень щодо фінансової допомоги.

«На сьогодні 361 “Пакунок малюка” ми вже видали батькам, які упродовж 30 днів, після народження дитини, звернулися із відповідною заявою до органів соціального захисту чи підрозділів охорони здоров’я. Якщо впродовж тридцятьох днів пологове відділення не матиме пакунку, і відповідно не задовольнить видачу “Пакунку малюка”, то батьки мають право звернутися до територіальних підрозділів соціального захисту з приводу отримання грошової компенсації, яка становить 5 636 грн», – каже Наталія Найчук.

Додамо, в Україні змінили порядок отримання натуральної допомоги у вигляді “Пакунку малюка”. Батьки матимуть право звернутися за грошовою компенсацією, яка з 1 липня становитиме 6 036 гривень, або ж отримати натуральну допомогу.