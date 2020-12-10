Правоохоронці встановлюють обставини падіння біплана в Козівському районі.

Подія трапилася у середу, 9 грудня, поблизу села Золота Слобода Козівського району. За попередніми даними, загинула одна людина.

Повідомлення про інцидент надійшло до співробітників Козівського відділення поліції близько 17 години від очевидців події. В полі поблизу села Золота Слобода місцеві мешканці побачили, як впав літак.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські виявили літак з розбитою кабіною та відірваним мотором, а поблизу тіло людини.

Правоохоронці продовжують працювати на місці пригоди, проводяться першочергові слідчі дії.

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