27 січня увечері в інфекційне відділення Чортківської центральної комунальної районної лікарні потрапила п’ятирічна дівчинка – мешканка одного з сіл району.

Як повідомляє Чортків City, у дитини були симптоми отруєння. Незважаючи на зусилля лікарів, стан дівчинки не покращувався, тому її перевели в реанімаційне відділення. Медики до останнього боролися за життя дитини, але врятувати її не вдалося.

Є припущення, що дівчинка могла проковтнути отруйну речовину для знищення гризунів.

Тривають слідчі дії.