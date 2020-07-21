Результати ЗНО з математики та фізики оприлюднив Український центр оцінювання якості освіти. Відтак на Тернопільщині п’ятеро абітурієнтів отримали максимальні 200 балів.

Найвищі бали з математики вибороло троє випускників Тернопільської спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземних мов №3, Української гімназії імені Івана Франка, Навчально-виховного комплексу «Школа-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого». З фізики двохсотбальниками стало двоє вихованців Тернопільського технічного ліцею і Тернопільської спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземних мов №5.

«Найвищі результати, які отримали наші учні під час зовнішнього незалежного оцінювання, це показник того, як вивчали предмети. Карантин не став на заваді для учнів, щоб досягнути найкращих результатів», – зазначила начальниця управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації Ольга Хома.

Додамо, минулого року за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 200 балів з окремих предметів отримали 11 учнів в області. Остаточну цьогорічну кількість абітурієнтів з максимальними балами оприлюднять наприкінці липня. Оскільки з більшості предметів ще не має результатів ЗНО.

Софія Романська