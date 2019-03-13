ХІХ з’їзд Аграрної партій відбувся 5 березня 2019 року. На ньому, серед іншого, обрали новий склад політичної ради партії, куди увійшли 5 представників від Тернопілля. До складу політради обрано: голову Тернопільської обласної організації Аграрної партії України Івана Чайківського, керівника апарату Володимира Мужевича, членів обласної організації Людмилу Немцеву, Олега Дармограя, Віталія Шаховала.

«Динаміка росту нашої партійної організації, її участь та результат у виборах до ОТГ підвищує її питому вагу в структурі партійних організацій України, – коментує рішення з’їзду Іван Чайківський. – Саме тому кількість тернополян у керівних органах партії збільшилася. Це, в першу чергу, відповідальність за долю нашої організації у такий непростий передвиборчий період».

Про готовність членів партії брати участь у виборах до Верховної ради України заявив делегатам з’їзду голова політсили Юрій Крутько.

«Нашою головною стратегічною метою є участь і перемога у парламентських виборах. Ми повинні прийти до Верховної Ради з пакетом готових законопроектів, які поліпшать життя громадян. На сьогоднішній день кропітка робота з підготовки законодавчих документів є рівноцінним завданням для партії, не менш важливим, ніж, власне, перемога на виборах до парламенту», – наголосив Юрій Крутько.

Про можливості переходу від партії ОТГ до парламентської партії говорив і відомий політтехнолог Володимир Грановський.

«Усі звикли до думки, що село – це нижче, а місто – це вище в культурному, інфраструктурному, економічному сенсі слова. Завдання Аграрної партії – зробити так, аби якість життя в сільській місцевості була не нижчою, ніж у місті, – зазначив Володимир Грановський і додав: – Партія повинна мати стратегію участі в політичному, соціальному, культурному житті країни, а також економіці, виходячи за межі аграрної тематики». Окрім поточних питань, члени Аграрної партії України озвучили головну вимогу до державної влади сьогодні: показати справжню шану європейським цінностям – провести президентські вибори чесно та без порушень, забезпечити кожному громадянину вільне волевиявлення.