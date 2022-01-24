П’ятеро спортсменів з Тернопільщини їдуть на Олімпійські ігри в Пекін. Вони змагатимуться у дванадцяти спортивних дисциплінах.

На XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні Україну представлятиме 45 спортсменів. Як повідомив начальник управління молоді, спорту та іміджевих проектів області Андрій Човган, вони змагатимуться у біатлоні, бобслеї, гірськолижному спорті, лижному двоборстві, лижних гонках, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках на лижах з трампліну, фігурному катанні, фристайлі та шорт-треку.

“На цих іграх буде на 12 атлетів більше, ніж на попередніх у 2018 році. Вперше в історії Україна буде представлена у змаганнях змішаних команд з фристайлу (акробатика) та в жіночому бобслеї (монобоб).

Після перерви у два олімпійських цикли, до складу нашої збірної повернулися представники шорт-треку і одразу з двома перепустками на Ігри та фігуристи у командних змаганнях. Востаннє українські стрибуни на лижах з трампліну були представлені ще на іграх у Ванкувері в 2010 році. Кількість фристайлістів збільшилася у порівнянні з минулими іграми з 2 до 5”.

Склад Олімпійської команди-2022 нараховує чотирьох олімпійських чемпіонів: біатлоністки: Олена Білосюк, Юлія Джима, Валентина Семеренко та фристайліст Олександр Абраменко, а також три призери Юнацьких Олімпійських ігор – фігуристи Олександра Назарова-Максим Нікітін та Іван Шмуратко.