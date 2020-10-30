П’ятеро мешканців Тернопільщини померли за минулу добу від коронавірусу

За минулу добу на Тернопільщині зареєстровано п’ять летальних випадків внаслідок COVID-19.

Помер 67-річний житель села Попівці Заліщицького району, 67-річна жінка із села Верхняківці Борщівського району, 71-річна мешканка села Лопушне Кременецького району, 60-річна кременчанка і 72-річний мешканець Мишкович.

Всього за добу, за даними ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”, підтверджено 301 випадок зараження вірусом COVID-19.

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (77 осіб)

Бережанський район (0 осіб)

Борщівський район (17 осіб):

• м. Борщів – 7

• с. Констанція – 1

• с. Глибочок – 1

• с. Гермаківка – 1

• с. Висічка – 1

• с. Залісся – 1

• смт Мельниця-Подільська – 2

• с. Кривче – 1

• с. Вовківці – 1

• с. Горошова – 1

Бучацький район (3 особи):

• с. Білявинці – 1

• с. Жизномир – 1

• с. Заривинці – 1

Гусятинський район (15 осіб):

• смт Гусятин – 1

• м. Копичинці – 5

• смт Гримайлів – 1

• с. Васильківці – 1

• с. Нижбірок – 1

• с. Товсте – 1

• с. Суходіл – 1

• с. Коцюбинці – 1

• с. Старий Нижбірок – 1

• с. Жабинці – 1

• с. Сидорів – 1

Заліщицький район (17 осіб):

• м. Заліщики – 6

• смт Товсте – 1

• с. Дорогичівка – 1

• с. Касперівці – 2

• с. Городок – 3

• с. Іване-Золоте – 1

• с. Дзвиняч – 1

• с. Добровляни – 1

• с. Зозулинці – 1

Збаразький район (6 осіб):

• м. Збараж – 2

• смт Вишнівець – 1

• с. Кривчики – 2

• с. Котюжини – 1

Зборівський район (4 особи):

• с. Зборів – 4

• с. Калинівка – 1

Козівський район (3 особи):

• смт Козлів – 1

• с. Городище – 2

Кременецький район (11 осіб):

• м. Кременець – 4

• м. Почаїв – 2

• с. Лопушне – 1

• с. Іква – 1

• с. Крижі – 1

• с. Іванківці – 1

• с. Великі Бережці – 1



Лановецький район (0 осіб)

Монастириський район (1 особа):

• с. Бертники – 1

Підволочиський район (27 осіб):

• смт Підволочиськ – 7

• м. Скалат – 8

• с. Лисичинці – 1

• с. Новосілка – 3

• с. Криве – 1

• с. Галущинці – 5

• с. Зарубинці – 1

• с. Старий Скалат – 1

Підгаєцький район (14 осіб):

• м. Підгайці – 2

• с. Угринів – 2

• с. Рудники – 2

• с. Сільце – 2

• с. Вербів – 1

• с. Старе Місто – 3

• с. Литвинів – 1

• с. Яблунівка – 1

Теребовлянський район (9 осіб):

• м. Теребовля – 4

• смт Дружба – 1

• Нова Могильниця – 2

• с. Застіноче – 1

• с. Ласківці – 1

Тернопільський район (36 осіб):

• с. Настасів – 1

• смт Велика Березовиця – 10

• с. Острів – 1

• с. Мишковичі – 1

• с. Гаї-Гречинські – 1

• с. Підгородне – 1

• с. Стегниківці – 1

• с. Баворів – 2

• с. Грабовець – 1

• с. Білоскірка – 2

• с. Козівка – 2

• с. Великі Гаї – 8

• с. Дичків – 1

• с. Почапинці – 1

• с. Домаморич – 1

• с. Великий Глибочок – 1

• с. Велика Лука – 1



Чортківський район (39 осіб):

• м. Чортків – 25

• с. Переходи – 1

• с. Скомороше – 1

• с. Звиняч – 2

• с. Ридодуби – 1

• с. Милівці – 2

• с. Нагірянка – 1

• с. Ягільниця – 2

• с. Горішня Вигнанка – 2

• с. Скородинці – 1

• с. Улашківці – 1

Шумський район (22 особи):

• м. Шумськ – 10

• с. Кордишів – 1

• с. Биківці – 1

• с. Круголець – 1

• с. Малі Дедеркали – 1

• с. Бриків – 1

• с. Великі Дедеркали – 3

• с. Вовківці – 2

• с. Васьківці – 1

• с. Сураж – 1