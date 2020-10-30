За минулу добу на Тернопільщині зареєстровано п’ять летальних випадків внаслідок COVID-19.
Помер 67-річний житель села Попівці Заліщицького району, 67-річна жінка із села Верхняківці Борщівського району, 71-річна мешканка села Лопушне Кременецького району, 60-річна кременчанка і 72-річний мешканець Мишкович.
Всього за добу, за даними ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”, підтверджено 301 випадок зараження вірусом COVID-19.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (77 осіб)
Бережанський район (0 осіб)
Борщівський район (17 осіб):
• м. Борщів – 7
• с. Констанція – 1
• с. Глибочок – 1
• с. Гермаківка – 1
• с. Висічка – 1
• с. Залісся – 1
• смт Мельниця-Подільська – 2
• с. Кривче – 1
• с. Вовківці – 1
• с. Горошова – 1
Бучацький район (3 особи):
• с. Білявинці – 1
• с. Жизномир – 1
• с. Заривинці – 1
Гусятинський район (15 осіб):
• смт Гусятин – 1
• м. Копичинці – 5
• смт Гримайлів – 1
• с. Васильківці – 1
• с. Нижбірок – 1
• с. Товсте – 1
• с. Суходіл – 1
• с. Коцюбинці – 1
• с. Старий Нижбірок – 1
• с. Жабинці – 1
• с. Сидорів – 1
Заліщицький район (17 осіб):
• м. Заліщики – 6
• смт Товсте – 1
• с. Дорогичівка – 1
• с. Касперівці – 2
• с. Городок – 3
• с. Іване-Золоте – 1
• с. Дзвиняч – 1
• с. Добровляни – 1
• с. Зозулинці – 1
Збаразький район (6 осіб):
• м. Збараж – 2
• смт Вишнівець – 1
• с. Кривчики – 2
• с. Котюжини – 1
Зборівський район (4 особи):
• с. Зборів – 4
• с. Калинівка – 1
Козівський район (3 особи):
• смт Козлів – 1
• с. Городище – 2
Кременецький район (11 осіб):
• м. Кременець – 4
• м. Почаїв – 2
• с. Лопушне – 1
• с. Іква – 1
• с. Крижі – 1
• с. Іванківці – 1
• с. Великі Бережці – 1
Лановецький район (0 осіб)
Монастириський район (1 особа):
• с. Бертники – 1
Підволочиський район (27 осіб):
• смт Підволочиськ – 7
• м. Скалат – 8
• с. Лисичинці – 1
• с. Новосілка – 3
• с. Криве – 1
• с. Галущинці – 5
• с. Зарубинці – 1
• с. Старий Скалат – 1
Підгаєцький район (14 осіб):
• м. Підгайці – 2
• с. Угринів – 2
• с. Рудники – 2
• с. Сільце – 2
• с. Вербів – 1
• с. Старе Місто – 3
• с. Литвинів – 1
• с. Яблунівка – 1
Теребовлянський район (9 осіб):
• м. Теребовля – 4
• смт Дружба – 1
• Нова Могильниця – 2
• с. Застіноче – 1
• с. Ласківці – 1
Тернопільський район (36 осіб):
• с. Настасів – 1
• смт Велика Березовиця – 10
• с. Острів – 1
• с. Мишковичі – 1
• с. Гаї-Гречинські – 1
• с. Підгородне – 1
• с. Стегниківці – 1
• с. Баворів – 2
• с. Грабовець – 1
• с. Білоскірка – 2
• с. Козівка – 2
• с. Великі Гаї – 8
• с. Дичків – 1
• с. Почапинці – 1
• с. Домаморич – 1
• с. Великий Глибочок – 1
• с. Велика Лука – 1
Чортківський район (39 осіб):
• м. Чортків – 25
• с. Переходи – 1
• с. Скомороше – 1
• с. Звиняч – 2
• с. Ридодуби – 1
• с. Милівці – 2
• с. Нагірянка – 1
• с. Ягільниця – 2
• с. Горішня Вигнанка – 2
• с. Скородинці – 1
• с. Улашківці – 1
Шумський район (22 особи):
• м. Шумськ – 10
• с. Кордишів – 1
• с. Биківці – 1
• с. Круголець – 1
• с. Малі Дедеркали – 1
• с. Бриків – 1
• с. Великі Дедеркали – 3
• с. Вовківці – 2
• с. Васьківці – 1
• с. Сураж – 1
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