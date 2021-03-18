Минулого місяця співробітники поліції оформили 5259 адмінматеріалів в сфері безпеки дорожнього руху.

Серед найпоширеніших порушень: перевищення безпечної швидкості, порушення правил обгону, керування транспортними засобами без документів та напідпитку, недотримання правил дорожнього руху пішоходами.

У лютому на дорогах Тернопільщини трапилося 225 дорожньо-транспортних пригод. З них 46 – з потерпілими, в яких 5 людей загинули та 53 отримали травми. 36 аварій вчинили водії, які сіли за кермо напідпитку. В результаті цих автопригод 62 людини зазнали травм. 21 автопригода трапилися за участю пішоходів, як наслідок троє людей загинули та вісімнадцять отримали травми.

Серед причин ДТП: перевищення швидкісного режиму, порушення правил маневрування та виїзд на смугу зустрічного руху.

Поліцейські виявили 114 осіб, котрі сіли за кермо в стані алкогольного сп’яніння. На порушників склали адмінпротоколи.

Нагадаємо, що з 17 березня в Україні набули чинності нові штрафи за порушення правил дорожнього руху. Зокрема, посилено відповідальність за кермування у нетверезому стані, перевищення швидкості, створення аварійної ситуації.

За водіння у нетверезому стані штраф зріс з 10,2 тис. грн до 17 тис. грн, плюс позбавлення водійських прав на один рік. Якщо протягом року водій повторно здійснює таке правопорушення, то штраф становитиме 34 тис. грн, прав позбавлять на три роки, а автомобіль конфіскують. За третє таке правопорушення протягом року штраф буде вже 51 тис. грн, водія позбавлять прав на 10 років і конфіскують транспортний засіб. Також може загрожувати адміністративний арешт.