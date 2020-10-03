За минулу добу на Тернопільщині зареєстровано п’ять летальних випадків від COVID-19.

Про це повідомляють у ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.

Померли 73-річний чоловік із села Застіноче Теребовлянського району, 62-річний житель Бучача, 68-річна мешканка села Нагірянка Чортківського району і двоє тернополян – чоловіки 69 і 76 років.

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (43 особи)

Бережанський район (5 осіб):

• м. Бережани – 3

• с. Саранчуки – 1

• с. Надорожнів – 1

Борщівський район (32 особи):

• м. Борщів – 6

• с. Слобідка-Мушкатівська – 1

• с. Устя – 1

• смт Мельниця-Подільська – 1

• с. Дзвенигород – 1

• с. Мушкатівка – 1

• с. Королівка – 1

• с. Іване-Пусте – 4

• с. Верхняківці – 3

• с. Глибочок – 1

• с. Лосяч – 2

• с. Сапанів – 1

• с. Цигани – 1

• с. Іванків – 1

• смт Скала-Подільська – 4

• с. Залуччя – 1

• с. Бурдяківці – 2

Бучацький район (9 осіб):

• м. Бучач – 3

• с. Сороки – 1

• с. Трибухівці – 1

• с. Скоморохи – 1

• с. Помірці – 1

• с. Зубрець – 1

• с. Бариш – 1

Гусятинський район (2 особи):

• м. Копичинці – 1

• с. Городниця – 1

Заліщицький район (4 особи):

• м. Заліщики – 2

• с. Хмелева – 2

Збаразький район (2 особи):

• м. Збараж – 1

• смт Вишнівець – 1

Зборівський район (3 особи):

• с. Перепельники – 1

• с. Млинівці – 1

• с. Хомівка – 1

Козівський район (7 осіб):

• смт Козова – 3

• смт Козлів – 3

• с. Конюхи – 1

Кременецький район (12 осіб):

• м. Кременець – 5

• м. Почаїв – 3

• с. Старий Почаїв – 1

• с. Великі Млинівці – 1

• с. Катеринівці – 1

• с. Кушлин – 1

Лановецький район (10 осіб):

• м. Ланівці – 5

• с. Білозірка – 1

• с. Борсуки – 2

• с. Осники – 2

Монастириський район (3 особи):

• м. Монастириська – 2

• с. Залісся – 1

Підволочиський район (4 особи):

• смт Підволочиськ – 2

• с. Богданівка – 1

• с. Кам’янки – 1

Підгаєцький район (0 осіб)

Теребовлянський район (14 осіб):

• м. Теребовля – 3

• смт Микулинці – 1

• с. Струсів – 1

• с. Варваринці – 2

• с. Семенів – 2

• с. Воля – 1

• с. Долина – 2

• с. Застіноче – 1

• с. Вишнівчик – 1

Тернопільський район (12 осіб):

• с. Настасів – 1

• с. Миролюбівка – 1

• с. Шляхтинці – 1

• с. Байківці – 1

• с. Товстолуг – 1

• с. Великі Гаї – 2

• с. Петриків – 1

• с. Гаї-Шевченківські – 2

• с. Острів – 1

• с. Підгородне – 1

Чортківський район (6 осіб):

• м. Чортків – 2

• с. Нагірянка – 2

• с. Милівці – 1

• с. Сосулівка – 1

Шумський район (3 особи):

• м. Шумськ – 2

• с. Круголець – 1