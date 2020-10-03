За минулу добу на Тернопільщині зареєстровано п’ять летальних випадків від COVID-19.
Про це повідомляють у ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
Померли 73-річний чоловік із села Застіноче Теребовлянського району, 62-річний житель Бучача, 68-річна мешканка села Нагірянка Чортківського району і двоє тернополян – чоловіки 69 і 76 років.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (43 особи)
Бережанський район (5 осіб):
• м. Бережани – 3
• с. Саранчуки – 1
• с. Надорожнів – 1
Борщівський район (32 особи):
• м. Борщів – 6
• с. Слобідка-Мушкатівська – 1
• с. Устя – 1
• смт Мельниця-Подільська – 1
• с. Дзвенигород – 1
• с. Мушкатівка – 1
• с. Королівка – 1
• с. Іване-Пусте – 4
• с. Верхняківці – 3
• с. Глибочок – 1
• с. Лосяч – 2
• с. Сапанів – 1
• с. Цигани – 1
• с. Іванків – 1
• смт Скала-Подільська – 4
• с. Залуччя – 1
• с. Бурдяківці – 2
Бучацький район (9 осіб):
• м. Бучач – 3
• с. Сороки – 1
• с. Трибухівці – 1
• с. Скоморохи – 1
• с. Помірці – 1
• с. Зубрець – 1
• с. Бариш – 1
Гусятинський район (2 особи):
• м. Копичинці – 1
• с. Городниця – 1
Заліщицький район (4 особи):
• м. Заліщики – 2
• с. Хмелева – 2
Збаразький район (2 особи):
• м. Збараж – 1
• смт Вишнівець – 1
Зборівський район (3 особи):
• с. Перепельники – 1
• с. Млинівці – 1
• с. Хомівка – 1
Козівський район (7 осіб):
• смт Козова – 3
• смт Козлів – 3
• с. Конюхи – 1
Кременецький район (12 осіб):
• м. Кременець – 5
• м. Почаїв – 3
• с. Старий Почаїв – 1
• с. Великі Млинівці – 1
• с. Катеринівці – 1
• с. Кушлин – 1
Лановецький район (10 осіб):
• м. Ланівці – 5
• с. Білозірка – 1
• с. Борсуки – 2
• с. Осники – 2
Монастириський район (3 особи):
• м. Монастириська – 2
• с. Залісся – 1
Підволочиський район (4 особи):
• смт Підволочиськ – 2
• с. Богданівка – 1
• с. Кам’янки – 1
Підгаєцький район (0 осіб)
Теребовлянський район (14 осіб):
• м. Теребовля – 3
• смт Микулинці – 1
• с. Струсів – 1
• с. Варваринці – 2
• с. Семенів – 2
• с. Воля – 1
• с. Долина – 2
• с. Застіноче – 1
• с. Вишнівчик – 1
Тернопільський район (12 осіб):
• с. Настасів – 1
• с. Миролюбівка – 1
• с. Шляхтинці – 1
• с. Байківці – 1
• с. Товстолуг – 1
• с. Великі Гаї – 2
• с. Петриків – 1
• с. Гаї-Шевченківські – 2
• с. Острів – 1
• с. Підгородне – 1
Чортківський район (6 осіб):
• м. Чортків – 2
• с. Нагірянка – 2
• с. Милівці – 1
• с. Сосулівка – 1
Шумський район (3 особи):
• м. Шумськ – 2
• с. Круголець – 1