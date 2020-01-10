Три дорожньо-транспортних пригоди трапилося на дорогах міста та області за добу дев’ятого січня.

Із закритою черепно-мозковою травмою, струсом та забоями до лікарні госпіталізували тернополянку, 1961 року народження. Жінку в обласному центрі збив водій автомобіля SUBARY FORESTER.

Як повідомляють у поліції, нещастя трапилося о 6:30 на вулиці Микулинецькій. Тридцятишестирічного водія освідчили на вміст алкоголю.

Ще одна автопригода з потерпілими трапилася між селами Підгайчики та Долина Теребовлянського району. На трасі Теребовля-Білобожниця водій автомобіля ROVER 75, здійснюючи маневр обгону, виїхав на смугу зустрічного руху і врізався в DAEWOO SENS. В результаті удару до лікарні потрапив кермувальник DAEWOO. У нього – закритий переломом грудини, відкритий переломом надколінника та інші травми. У пасажирки того ж авто медики констатували перелом ключиці та забої, але жінка від госпіталізації відмовилася. У водіїв взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.

Про чергову автопригоду на лінію “102” повідомив лікар Тернопільської райлікарні. На перехресті доріг Тернопіль-Львів-Рава-Руська та обхід м.Тернополя водій автомобіля BMW не зупинився на вимогу знаку “Стоп” та зіткнувся з Renault. Як результат – травми отримали пасажири з обох іномарок.

Усі автопригоди внесені в ЄРДР відповідно до статті 286 ККУ.