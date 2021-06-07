П’ятеро осіб, серед яких двоє дітей, травмувалися у аварії на Збаражчині. Там не розминулися Nissan TIIDA та Mercedes-Benz.

За попередньою інформацією, водій вантажного автомобіля не переконався в безпечному русі і виїхав із другорядної дороги на головну. В цей момент трасою рухався Nissan, який передньою частиною врізався в мікроавтобус. У результаті удару бус перекинувся.

На момент аварії в легковику перебував водій та троє пасажирів. Двом дітям медики надавали допомогу. Звернулися до лікарні і кермувальник та двоє пасажирів з іншого авто.

У всіх водіїв лікарі відібрали зразки для перевірки на вміст алкоголю. Автопригода внесена в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно із статтею 286 (порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу України.