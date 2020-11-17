П’ятеро депутатів, котрі пройшли до обласної ради, відмовилися від реєстрації

П’ятеро депутатів, які пройшли до обласної ради, відмовилися від реєстрації.

Про це Суспільному розповіла голова обласної виборчої комісії Галина Щигельська.

За її словами, це депутати від партії “Довіра”: Микола Люшняк, Ольга Насалик, Борис Шепітка , Ольга Красій і Наталія Луців. Подали документи на реєстрацію 18 депутатів.

Щигельська каже, що для того, аби скликати першу сесію обласної ради, комісія має зареєструвати щонайменше 43 депутати.

Загалом, в обласній раді має бути 64 депутати. Документи вони можуть подавати до 2 грудня.

На першій сесії депутати оберуть голову обласної ради, каже Галина Щигельська.