П’ятеро депутатів, які пройшли до обласної ради, відмовилися від реєстрації.
Про це Суспільному розповіла голова обласної виборчої комісії Галина Щигельська.
За її словами, це депутати від партії “Довіра”: Микола Люшняк, Ольга Насалик, Борис Шепітка , Ольга Красій і Наталія Луців. Подали документи на реєстрацію 18 депутатів.
Щигельська каже, що для того, аби скликати першу сесію обласної ради, комісія має зареєструвати щонайменше 43 депутати.
Загалом, в обласній раді має бути 64 депутати. Документи вони можуть подавати до 2 грудня.
На першій сесії депутати оберуть голову обласної ради, каже Галина Щигельська.
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