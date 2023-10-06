П’ятдесят гектарів лісу ледь не згоріло на Тернопільщині

Упродовж минулої доби надзвичайники Тернопільщини залучались до ліквідації семи пожеж.

Зокрема, ліквідовано пожежу житлового будинку в селі Шляхтинці та пожежу тирси на відкритій території на площі 0,002 га в селі Саранчуки Тернопільського району, 5 пожеж в природних екосистемах на території Кременецького, Тернопільського та Чортківського районів на загальній площі 2,77 га.

Під час гасіння врятовано 1 житлову, 2 господарські будівлі та лісовий масив площею орієнтовно 50 га.

Причини загорянь та суми матеріальних збитків встановлюються.