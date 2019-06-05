П’ять ножових поранень в область грудної клітки та спини виявив судово-медичний експерт на тілі чоловіка, якого знайшов у власному будинку племінник 3 червня.

У ході проведених слідчо-оперативних заходів стало відомо, що смертельні удари ножем жителю Кременецького району наніс власний батько, 1954 року народження. Останній також мешкав разом з загиблим в одному будинку. Підозрюваний свою вину визнає. Каже, що між ними виник конфлікт і він схопив холодну зброю та кілька разів вдарив нею сина. Після вбивства пішов у свою кімнату. Там ж сховав знаряддя вбивства.

Чоловікові уже оголосили підозру відповідно до статті 115 частина 1 ККУ – вбивство. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу, повідомляють у поліції.