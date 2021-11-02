П’ять тернопільських училищ готують до передачі у власність Тернопільської міської територіальної громади.

Зараз вони перебувають у державній власності, але вже декілька років фінансуються з місцевого бюджету. При цьому органи місцевого самоврядування не мають права розпоряджатися майном навчальних закладів.

Раніше депутати міськради зверталися до Міністерства освіти та науки України з проханням передати училища у власність міста. А на 10-ій сесії міськради 29 жовтня прийняли рішення «Про затвердження техніко-економічних обґрунтувань доцільності передачі цілісних майнових комплексів закладів професійно-технічної освіти».

– Ми за рахунок міського бюджету утримуємо всі заклади професійно-технічної освіти, – прокоментував проект рішення Сергій Надал, міський голова. – Щоб формувати правильне замовлення професійних кадрів, гарантувати їхнє працевлаштування в місті, забезпечити матеріальну надійну базу цих закладів, ми рекомендували передати всі заклади разом із майном у власність громади міста, оскільки громада їх утримує. Один з документів, який необхідний для передачі з Міністерства є техніко-економічне обгрунтування. Після затвердження направимо його в МОН, щоб продовжити процедуру передачі.

Техніко-економічні обґрунтування розробили для таких закладів: Державного професійно-технічного навчального закладу «Тернопільське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі»; Державного навчального закладу «Тернопільське вище професійне училище технологій та дизайну»; Тернопільського вищого професійного училища №4 імені Михайла Паращука; Державного професійно–технічного навчального закладу «Тернопільського вищого професійного училища сфери послуг та туризму»; Державного навчального закладу «Тернопільський центр професійно-технічної освіти».