Більше трьох мільйонів гривень виділили з міського бюджету на ремонти у тернопільських школах. Відповідне рішення прийняли на нещодавньому засіданні виконавчого комітету.

– Управління освіти перерозподілило кошти між закладами та спрямувало кошти бюджету розвитку у сумі двадцять тисяч п’ятсот гривень для придбання основних засобів в закладах дошкільної освіти та три мільйони сто одинадцять тисяч чотириста п’ятдесят дві гривні для здійснення капітального ремонту в закладах загальної середньої освіти, – повідомила Ірина Сум, заступниця начальниці управління освіти і науки.

Три мільйони розподілять між п’ятьма школами. Школі №8 на капітальний ремонт будівлі – усунення аварійної ситуації мереж теплопостачання – 1 490 000 гривень. Школі №19 ТМР на капітальний ремонт будівлі – 104 600 гривень та усунення аварійної ситуації системи опалення – 632 052 гривень. Школі №22 ТМР на капітальний ремонт даху – 700 000 гривень. Тернопільському академічному ліцею «Генезис» на капітальний ремонт приміщення – усунення аварійної ситуації – 600 000 гривень. Школі №28 на капітальний ремонт будівлі – 184 800 гривень.