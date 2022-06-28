П’ять тернопільських котелень зупинять на ремонт: на яких вулицях не буде гарячої води

КП “Тернопільміськтеплокомуненерго” продовжує у місті ремонті роботи та підготовку котелень і мереж до нового опалювального сезону.

Як повідомляють у підприємстві, заплановано, що з 29 червня по 27 липня (на 29 днів) буде зупинено роботу котелень за адресами: вул. Новий Світ, 36-А, вул. Транспортна, 7-Б, вул. Лесі Українки, 4, провулок Цегельний, 1-А, вул. Романа Купчинського, 14-А.

Адміністрація комунального підприємства перепрошує за тимчасові незручності та просить споживачів ставитися із розумінням до необхідності проведення профілактичних та ремонтних робіт, що є вимогою чинного законодавства.

Балансоутримувачам, управителям та головам ОСББ житлових будинків м. Тернополя нагадують, що працівниками підприємства буде проводитись ремонт зовнішніх теплових мереж і гідравлічні випробування трубопроводів теплопостачання тиском 16 кгс/см.кв.

В зв’язку з цим балансоутримувачам, управителям та головам ОСББ житлових будинків м. Тернополя необхідно встановити металеві заглушки перед запірною арматурою на вводі у внутрішньобудинкову систему опалення з тим, щоб унеможливити дію високого тиску на трубопроводи і прилади опалення в житлових будинках та запобігти їх пориву.

За нанесені матеріальні збитки в результаті поривів трубопроводів внутрішньобудинкової системи опалення під час гідравлічних випробувань КП “Тернопільміськтеплокомуненерго” відповідальності не несе.

Оновлений графік зупинок котелень та паливних КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» на ремонтний період 2022 pоку

Перелік будинків, які обслуговують вказані котельні: