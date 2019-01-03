П’ять сімей учасників АТО отримали сертифікати на нове житло. ФОТО

03/01/2019 Розмір тексту:

Голова ОДА Степан Барна вручив сертифікати на придбання житла сім’ям загиблих військовослужбовців-учасників АТО та двом інвалідам війни у четвер, 3 січня.

«Впродовж останніх років посилюється робота в напрямку покращення умов для родин загиблих та поранених військовослужбовців триває. Це вперше влада звернула увагу на потреби сімей наших загиблих. Я вірю в те, що такі кроки будуть робитися постійно з боку держави», – наголосив голова облдержадміністрації Степан Барна.

Грошові компенсації отримали дружина Ігора Римара, який загинув під час бойового завдання в районі міжнародного аеропорту «Донецьк», дружина інваліда війни Івана Лучки, який помер у 2018 році, батько бережанця Олександра Філя, що загинув під час проведення АТО під Луганськом. Сертифікати на придбання житла отримали особи з інвалідністю ІІ групи Богдан Беньовський із Заліщицького району та Іван Семенів з Бучацького району.

Зауважимо, що за 2016-2017 роки у Тернопільській області виплачено компенсацію у розмірі понад 14 млн. грн. на придбання житла 21 особі з числа інвалідів війни І-ІІ групи та членів сімей загиблих внаслідок дій на східному фронті, а у 2018 році – 6,3 млн. грн.