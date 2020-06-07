Упродовж тижня у Тернополі склали п’ять адміністративних протоколів за порушення карантину.

Про це повідомив начальник Тернопільського відділу поліції Сергій Осадца на засіданні міського оперативного штабу. Документи уже скеровані до судів.

Правоохоронці проводять регулярні перевірки у закладах громадського харчування Тернополя. Чимало з них допускають порушення вимог адаптивного карантину, – каже Сергій Осадца. Не завжди дотримуються санітарно-епідеміологічних правил і на ринках.

“Упродовж тижня ми склали п’ять протоколів по порушеннях карантинних вимог, всі стосувалися закладів громадського харчування. Протоколи скеровано до судів. Ми продовжуємо патрулювання на ринках. Люди переважно на зауваження реагують адекватно. Працюємо спільно із муніципальною поліцією та Держпродспоживслужбою. Попри послаблення карантину у нас роботи не меншає, оскільки з кожним послабленням люди звикають, нехтують багатьма вимогами. Щодо закладів громадського харчування, то за одним столиком може перебувати не більше чотирьох людей, необхідно дотримуватися півтораметрової дистанції. Також звертаюся до всіх, якщо бачите порушення карантинних вимог, телефонуйте, ми будемо миттєво реагувати”.

Додамо, від п’ятниці у Тернополі ресторани почали приймати відвідувачів у приміщеннях. Втім, за одним столиком може перебувати не більше чотирьох людей. Персонал мусить дотримуватися маскового режиму.

Софія Романська