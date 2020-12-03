Друге пленарне засідання першої сесії обласної ради сьомого скликання відбулося третього грудня.

На порядок денний винесли п’ять питань: «Про утворення постійних комісій ТОР та обрання їх голів», «Про утворення Президії облради сьомого скликання», «Про умови праці першого заступника і заступника голови ТОР», «Про Стратегію розвитку Тернопільської області на 2021-27 роки та план заходів з її реалізації у 2021-23 роках», «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік».

Перед початком роботи депутатам роз’яснили як працює електронна система голосування «Віче». Після цього голова обласної ради повідомив про утворення депутатських фракцій в обласній раді. Усього в раді сьомого скликання працюватиме шість фракцій: Всеукраїнського об‘єднання “Свобода” – уповноважений представник Марія Чашка; політичної партії “За майбутнє” – уповноважений представник Олег Боберський; політичної партії “Слуга народу” – уповноважений представник Ярослав Захарків; політичної партії “Довіра” – уповноважений представник Ігор Гайдук; Тернопільської обласної організації ВО «Батьківщина» – уповноважений представник Василь Деревляний; політичної партії “Європейська Солідарність”- уповноважений представник Степан Барна.

Після нагородження двох жителів області грамотами Верховної Ради України та нагадування депутатам про необхідність подання декларацій перейшли до формування порядку денного. Нерозглянутими з минулого пленарного засідання залишилися два проекти рішень і ще два проекти додали, які були погодженні на нараді з представниками політичних партій першого грудня. Також голова облради Михайло Головко запропонував доповнити порядок денний питанням про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік. Порядок денний в цілому підтримали 45 депутатів.

За годину роботи депутати встигли розглянути три питання: про утворення постійних комісій та обрання їхніх голів, про склад Президії облради та про умови оплати праці першого заступника і заступника голови ТОР. Проект рішення про Стратегію розвитку Тернопільської області вирішили спочатку обговорити на комісії з соціально-економічного розвитку, промисловості, енергетики, зв’язку, туризму, курортно-рекреаційної та зовнішньоекономічної діяльності. Для цього оголосили перерву на дві години.

Після повернення до сесійної зали депутати заслухали начальника департаменту економічного розвитку і торгівлі ТОДА Галину Воляник, яка розповіла про основні моменти Стратегії розвитку області. Після обговорення цього проекту рішення депутати підтримали його. Проголосували вони і за зміни до обласного бюджету на 2020 рік. На цьому друге пленарне засідання першої сесії завершилось.