Щомісяця на дорогах України поліція фіксує понад 14 200 аварій. За кожним ДТП — втрачений час та відшкодування збитків постраждалим. Обов’язкове та добровільне страхування авто у Тернополі в компанії ARX надійно захищає вашу родину від незапланованих витрат.

Найвищий рівень фінансової надійності uaAAA

Купуючи поліс, звертайте увагу на рейтинг фінансової надійності компанії. ARX має найвищий рейтинг на основі:

потужних фінансових запасів;

належності компанії до міжнародного фінансово-інвестиційного холдингу з мільярдними обсягами Fairfax Financial Holdings Limited.

Щодня страхова компанія ARX виплачує за різними страховими випадками до 4 млн грн.

Високий рівень сервісу підтверджує МТСБУ

ARX входить до пулу з 12 компаній, що підписали угоди прямого врегулювання виплат. На щоквартальному «світлофорі» МТСБУ компанія постійно отримує позитивний зелений маркер за швидкі виплати та відсутність аргументованих скарг.

5 вигідних програм автоцивілки

Стандартні Автоцивілка паперова та онлайн покривають передбачені законодавством виплати потерпілим у 130 та 260 тисяч гривень. Знизить ціну полісу франшиза: 0,2, 2,6 тис. грн. Онлайн оформлення займає 5-7 хвилин.

Добровільна автоцивілка захищає від надмірних витрат у разі ДТП. Клієнт сам обирає суму додаткових виплат для постраждалих, вона може складати від 50 тис. до 1 млн грн.

Автоцивілка «Все включено» — комплексна пропозиція з обов’язкової та добровільної автоцивілки. Додатково передбачено компенсацію на ремонт авто власника до 130 тис. грн.

Автоцивілка СМАРТ заощаджує 10% ціни поліса за встановлення програми Smart Drive. Програма автоматично фіксує якість водіння. Через рік при купівлі нового пакету страхування клієнт з кількістю балів від 90 платить за поліс на 25% менше.

Цілодобова служба підтримки та Автоконсьєрж

У момент аварії важлива кожна хвилина. Менеджери ARX на зв’язку в режимі 24/7 без вихідних та свят, допоможуть розібратись з паперами, оформити Європротокол.

Всі власники полісів ОСЦПВ ARX мають додаткову можливість скористатися послугами автоконсьєржа:

виклик евакуатора або буксирування авто;

екстрене доставлення до 10 л палива;

мобільна служба заміни колеса та шиномонтажу;

аварійне відкриття замків та доставлення запасного комплекту ключів.

Корисний мобільний додаток My ARX

Додаток зберігає дані про договори страхування клієнта, його родичів та друзів. Поліси доступні в режимі офлайн, це зручно для спілкування з поліцією або оформлення Європротоколу в будь-яких умовах.