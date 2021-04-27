Рятувальники провели тактико-спеціальні навчання з гасіння умовної пожежі в «ПК Березіль ім. Л. КУРБАСА».

Про подію працівники ПК Березіль повідомили за телефоном «101» рятувальників, та розпочали евакуацію персоналу і вжили заходів щодо гасіння пожежі первинними засобами пожежегасіння. Крім цього було випробувано протипожежну стіну, яка змонтована в залі палацу культури. Основним її призначенням є обмеження області займання, а також зниження заподіюваної вогнем шкоди. При наявності подібних конструкцій є можливість зберегти будівлю що палає і приміщення ще до приїзду пожежників.

Після отримання інформації про пожежу оперативно-диспетчерська служба Головного управління ДСНС в області направила до місця події підрозділи Тернопільського гарнізону, за підвищеним номером виклику, а також повідомила інші екстрені служби міста.

По прибуттю бійці ДСНС організували розвідку, евакуювали з осередку пожежі умовно-потерпілих, надали їм домедичну допомогу, здійснили розставляння сил і засобів, передбачених для ліквідації такого роду надзвичайних подій, провели бойове розгортання з прокладенням магістральних ліній для локалізації та подальшої ліквідації умовної пожежі. Для координації дій під час гасіння умовної пожежі було розгорнуто оперативний штаб. У навчаннях взяли участь 5 одиниць пожежної техніки, а також 35 осіб особового складу.