За минулу добу рятувальники Тернопільщини ліквідували п’ять пожеж.
Так, о 10-й ранку поблизу села Іква Кременецької територіальної громади виникла пожежа сухої трави на відкритій території площею 0,04 га.
Дещо пізніше пожежу довелося гасити у селі Великі Дедеркали. Там горів житловий будинок. Вогнеборці врятували також розташовану поряд господарську будівлю.
Надвечір на автодорозі М-19 “Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече”, поблизу села Горинка Кременецької громади, зайнявся легковий автомобіль “Renault Scenic”.
Приблизно о пів на дев’яту вечора на вул. Морозенка в Тернополі виникла пожежа сміття.
Вже після опівночі у селі Дубенка Монастириської територіальної громади горіла господарська будівля.
Причини виникнення пожеж та матеріальні збитки встановлюються.