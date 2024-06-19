За минулу добу рятувальники Тернопільщини ліквідували п’ять пожеж.

Так, о 10-й ранку поблизу села Іква Кременецької територіальної громади виникла пожежа сухої трави на відкритій території площею 0,04 га.

Дещо пізніше пожежу довелося гасити у селі Великі Дедеркали. Там горів житловий будинок. Вогнеборці врятували також розташовану поряд господарську будівлю.

Надвечір на автодорозі М-19 “Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече”, поблизу села Горинка Кременецької громади, зайнявся легковий автомобіль “Renault Scenic”.

Приблизно о пів на дев’яту вечора на вул. Морозенка в Тернополі виникла пожежа сміття.

Вже після опівночі у селі Дубенка Монастириської територіальної громади горіла господарська будівля.

Причини виникнення пожеж та матеріальні збитки встановлюються.