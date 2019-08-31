30 серпня о 18:40 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу квартири на 8-му поверсі 9-поверхового житлового будинку по вулиці Морозенка.

На момент прибуття співробітників ДСНС полум’я охопило балкон квартири на 8-му поверсі із загрозою перекидання вогню на 9 поверх. Пожежа швидко набирала обертів, існувала загроза подальшого поширення вогню, повідомляють в Управлінні ДСНС.

Для ліквідації наслідків надзвичайної події задіяно 5 одиниць спеціальної техніки та 15 чоловік особового складу підрозділів Тернопільського гарнізону ДСНС.

Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено балкони двох квартир на 8-му та 9-му поверсі. Площа пожежі 10 м. кв. Потерпілих на місці пожежі не виявлено.

О 19:15 спільними зусиллями рятувальники локалізували горіння, зупинивши поширення полум’я, а о 19:30 повністю ліквідували пожежу. Під час гасіння, від вогню врятовано сусідні квартири.

Обставини події та сума матеріальних збитків встановлюються.

Відео Мар’яни Янчук

Опубліковано Мар'яною Янчук Пʼятниця, 30 серпня 2019 р.

Опубліковано Мар'яною Янчук Пʼятниця, 30 серпня 2019 р.