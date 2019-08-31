30 серпня о 18:40 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу квартири на 8-му поверсі 9-поверхового житлового будинку по вулиці Морозенка.
На момент прибуття співробітників ДСНС полум’я охопило балкон квартири на 8-му поверсі із загрозою перекидання вогню на 9 поверх. Пожежа швидко набирала обертів, існувала загроза подальшого поширення вогню, повідомляють в Управлінні ДСНС.
Для ліквідації наслідків надзвичайної події задіяно 5 одиниць спеціальної техніки та 15 чоловік особового складу підрозділів Тернопільського гарнізону ДСНС.
Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено балкони двох квартир на 8-му та 9-му поверсі. Площа пожежі 10 м. кв. Потерпілих на місці пожежі не виявлено.
О 19:15 спільними зусиллями рятувальники локалізували горіння, зупинивши поширення полум’я, а о 19:30 повністю ліквідували пожежу. Під час гасіння, від вогню врятовано сусідні квартири.
Обставини події та сума матеріальних збитків встановлюються.
Відео Мар’яни Янчук