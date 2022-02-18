Вже дуже скоро наблизиться початок весни, а це означає, що ми зустрічатимемо 8 березня і саме час подумати над подарунком. Вручати презенти завжди приємно, але їх пошук та підбір може перетворитися на справжній стрес. Особливо, якщо йдеться про подарунок мамі. Адже хочеться придбати щось справді корисне та бажане.

Щоб полегшити процес вибору, ми зібрали 5 ідей для подарунків, які не залишать байдужою жодну матусю.

1. Cонцезахисні або корекційні окуляри

Як перші, так і другі можна назвати дуже актуальним подарунком. Звичайно, корекційну оптику варто дарувати лише з попередньою консультацією лікаря. Або за аналогією (кількістю діоптрій), вже виписаних фахівцем раніше. Проте отримати в подарунок гарні брендові окуляри буде приємно кожній мамі.

Якщо проблем із зором немає, можна подарувати оригінальну сонцезахисну оптику. Наприклад, окуляри Prada точно стануть бажаним подарунком для кожної матусі. Березень можна вважати відкриттям сезону для аксесуарів цієї лінії. Тому вони виявляться доречним презентом. Знайти окуляри Prada можна в онлайн-магазині Люксоптика. Тут 100% оригінал та професійні консультанти.

2. Форми для випічки

Багато жінок захоплюються випічкою, тому набір форм буде оригінальним і корисним подарунком. Сучасні кільця можна використовувати для випікання, складання тортів та приготування інших страв. За бажання можна вибрати не залізні, а силіконові форми. Їх можна використовувати для випікання капкейків та несолодких страв. При цьому форми різноманітні у своєму зовнішньому вигляді, тому вибір не складе труднощів. Такий подарунок сподобається і мамі, і онукам, якщо вони вже є.

3. Набір косметики

Щоб не помилитись, під час найближчого візиту зверніть увагу на бренди, які подобаються матусі. Це допоможе вибрати набір до душі. Обов’язково враховуйте вікову категорію одержувачки. Виходячи з цього можна купити комплект з такими складовими:

денний крем;

крем нічний;

молочко для догляду за тілом;

скраб для обличчя;

міцелярну воду;

засіб для зняття макіяжу.

Жінки 30+ вже активно користуються усіма переліченими позиціями. Адже шкіра вимагає ретельного та делікатного догляду.

4. Фен-щітка для укладання

Відмінний подарунок для тих, хто любить експериментувати зі своїм зовнішнім виглядом. Такий гаджет підійде для щоденного використання, коли на укладання та сушіння залишається зовсім небагато часу. Його величезний плюс у тому, що користувач може звільнити руки, адже джерело теплого повітря та гребінець знаходиться в одній руці.

5. Парфумерія

Це дуже приємний, при цьому делікатний подарунок. Не варто покладатися на власний смак, адже уподобання на аромати можуть сильно відрізнятися. Тому спробуйте дізнатися улюблений парфум, щоб зробити покупку обдумано. Альтернатива – сфотографувати флакон або упаковку продукту з полки матусі.

Сьогодні магазини мають багато товарів для жінок. Щоб безпомилково підібрати ідеальний подарунок, найпростіше відштовхуватися від захоплень людини. Подумайте, що любить ваша мати. Наприклад, рукоділля може підштовхнути на покупку красивої пряжі, в’язальної міні-машинки та ін. Якщо вибір здається дуже складним, то завжди приємно отримати в подарунок букет тюльпанів або солодощі. А ще, прийдіть до батьків і подаруйте їм свій час – це найдорожче, що може бути.