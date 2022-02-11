“Штам “Омікрон” зі вражаючою швидкістю поширюється Україною та світом, кидаючи медикам і пацієнтам все нові небезпечні виклики. Це, здається, не викликає сумнівів і ніким досі не спростовано.

А тепер послухайте, що я вам скажу: наплюйте, шановні, на всі оті перестороги, рекомендації та іншу “галіматью” і живіть так, як вам хочеться – без усіляких обмежень і заходів профілактики.

Як адекватні люди сприймуть таку мою тираду? Хтось стиха скаже щось про себе чи на повен голос, ще хтось, можливо, покрутить вказівним пальцем біля скроні – ну, придурок, що з нього візьмеш…

А тепер – про те, що надійшло зі стольного Києва. З десяти днів до п’яти скорочено термін самоізоляції для тих, хто захворів на Covid-19. Зробили це, мовляв, тому, що інкубаційний період штаму “Омікрон” коротший. Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. За його словами, це нововведення стосується хворих, які безсимптомно переносять коронавірус. Ще однією підставою для завершення карантину раніше п’ятьох діб є негативний результат ПЛР-тесту. Додатковою причиною такого рішення є зростання кількості інфікованих і помірна кількість госпіталізованих.

Тепер – слово медикам, які щоденно (щоб не сказати – цілодобово) стикаються з підступною недугою. Вони повідомляють про великий ризик, який загрожує інфікованим на 6-7 день недуги, коли до вірусу, через знижений імунітет, може доєднатися ще й бактеріальна інфекція, на яку теж доводиться відволікатися імунній системі. Це – при тому, що й тягар боротьби з вірусом продовжує тиснути на неї. До того ж, лише на 6-7 день починають виробляються антитіла і організм береться боротися з інфекцією.

Як це зрозуміти, так би мовити, на хлопський розум? По п’яти днях перебування на лікарняному тебе оголошують здоровим і відправляють на трудові звершення, в той час як інфекція всередині тебе ось-ось лише має розгулятися? Чим, в такому випадку, ця логіка краща за мою сентенцію, наведену на початку? Втім, може в основі цього рішення, як і в багатьох інших випадках, лежать суто економічні міркування? Доводилося чути, що 5-денний лікарняний оплачується установою, де працює хворий, а що вже поверх того – те лягає на плечі соціального страхування. Мовляв, таким чином державні мужі намагаються зробити так, щоб оті плечі не дуже прогиналися під непосильною ношею.

Як воно насправді – важко сказати. А всім співгромадянам хочеться порадити ( цього разу – цілком серйозно): шануйтеся, вберігайтеся і будьте відповідальними за здоров’я своє і своїх ближніх. І сподівайтеся, передусім, на самих себе.