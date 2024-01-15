П’ять автомобілів і 16 будівель врятували пожежники Тернопільщини у вихідні

12-14 січня рятувальники Тернопільщини ліквідували сім пожеж, врятували 16 будівель та 5 автомобілів.

Про це повідомляють в Управлінні ДСНС.

Так, 12 січня у Шумську виникла пожежа житлового будинку. Під час гасіння врятовано дві будівлі. Вогнем знищено покриття будівлі на площі 90 м кв, пошкоджено перекриття на площі 80 м кв.

Житловий будинок горів у Коропці. Внаслідок пожежі знищено перекриття будинку та речі домашнього вжитку на площі 10 м кв.

Майже опівночі у селі Калагарівка Гримайлівської територіальної громади виникла пожежа в господарській будівлі. Знищено кубометр дров на площі 9 м кв. Бійці ДСНС врятували три господарські будівлі

13 січня вранці у Мишковичах горіла господарська споруда. Під час гасіння врятовано дві будівлі і транспортний засіб. Внаслідок пожежі знищено речі домашнього вжитку та пошкоджено облицювання стін споруди на площі 50 м кв.

У селі Угриньківці Заліщицької територіальної громади виникла пожежа господарської споруди з гаражним приміщенням. Під час гасіння врятовано дві будівлі, а також автомобіль. Внаслідок пожежі знищено автомобіль, покриття споруди та речі домашнього вжитку на площі 60 м кв, а також перекриття на площі 40 м кв.

14 січня у селі Лапшин Нараївської територіальної громади виникла пожежа господарської споруди. Під час гасіння врятовано три будівлі та два транспортних засобів. Внаслідок пожежі знищено покриття та перекриття господарської споруди, речі домашнього вжитку і пів тонни зерна на загальній площі 60 м кв.

Того ж дня увечері у селі Криниця Монастириської громади горіла господарська будівля. Під час гасіння пожежі врятовано три будівлі. Внаслідок пожежі знищено речі домашнього вжитку на площі 60 м кв.

Причини виникнення пожеж та матеріальні збитки встановлюються.