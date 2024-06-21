Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася 20 червня, молода жінка у важкому стані потрапила до лікарні.

1,58% проміле алкоголю в крові виявили у водія автомобіля Volvo S80. Чоловік, сівши за кермо у стані алкогольного сп’яніння, спровокував аварію та здійснив наїзд на пішохода.

ДТП трапилася в селі Підгородне близько 14:00. За попередньою інформацією, водій не впорався з керуванням, виїхав на тротуар та збив 23-річну перехожу. Потерпілу з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості госпіталізували до лікарні.

За фактом ДТП слідчі відкрили провадження відповідно до статті 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.