П’яний водій збив велосипедиста і пішохода, після чого втік з місця ДТП

Двоє жителів Кременецького району потрапили до лікарні з тілесними ушкодженнями. Чоловіків в селищі Товсте близько 14:50 збив водій автомобіля Volkswagen Passat.

На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. За попередніми даними, кермувальник на момент аварії перебував у стані алкогольного сп’яніння. Він здійснив наїзд на велосипедиста, 1986 року народження, та 19-річного пішохода. Після аварії водій залишив місце події.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами оперативники встановили місцеперебування втікача. У нього взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.